Loomaomanik, ole tähelepanelik: neid taimi ära too koju, kus on lemmikloom 

Nii kaua, kuni ise hambaga taimi proovimas ei käi, pole need inimestele ohtlikud. Kui teil on aga kodus kass või koer, kes kipub pahandust tegema ja järjekindlalt toataimi näksima, peab teadma, millised taimed põhjustavad loomadele probleeme. Kassid ja koerad on küll erinevad loomad, kuid rohelust näksida armastavad nad samadel põhjustel – enamasti igavusest, või vajadusest oma magu puhastada. Täiesti mürgivabade taimede nimekiri on õnneks päris pikk, nii et iga taimesõber saab oma lemmiku pärast olla muretu. Kaunid, kuid mürgised taimed on igal juhul parem asetada kõrgematele riiulitele, amplitesse või kohta, kus lemmikloom või väikelaps neile ligi ei saa.

Juba loodus on ette näinud, et taimed kaitsevad ennast ärasöömise eest keemiliste protsessidega, mis muudab nende mahla toksiliseks. Kaitseks herbivooride eest on taimed seda teinud juba miljoneid aastaid. Kuid mitte kõikide taimede mahl pole ühtviisi toksiline. Mõned ärritavad vaid kergelt, tekitades nahasügelust, samas kui teised võivad tervist tõsiselt kahjustada.

Näiteks sisaldavad paljud taimed väikeseid “kristallnõelakesi” ehk kaltsiumoksalaati, mida leidub kuld-nõelköies, monsteras, paljudes filodendronites ja alokaasiates ning teistes heades õhku puhastavates taimedes. Seda leidub ka ananassis ja just see on põhjus, miks korraga palju ananassi süües hakkab suus torkima. Samas on hea teada, et kaltsiumoksalaat tekitab söömisel ebamugavusi, kuid ta ei ole kindlasti loomale surmav.