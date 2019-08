Kas sinu kodus heiskamist ootav riigilipp on ikka tipp-topp korras? 

On paratamatu, et lehviv lipp määrdub ja kulub. Kui lipu värvid ei ole enam kirkad ega puhtad või lipukangas on pärast varasemat parandamist taas rebenenud, on aeg võtta kasutusele uus lipp.



Vana lipp tuleb hävitada sündsal viisil

See tähendab, et lipukangas lõigatakse piki värvilaide lahti ja seejärel riidetükid põletatakse mitteavalikult või visatakse diskreetses pakis prügikasti. Kasutuskõlbmatuks muutunud mastivimpel tuleb hävitada samamoodi. Kui kulunud lipul on aga väga oluline perekondlik väärtus, näiteks kui sellega käidi Balti ketis, öölaulupidudel või on see oma maja esimene sinimustvalge lipp, võib lipu alles jätta kui perekondliku mälestuseseme.