Naaber suitsetab toas?! Kas ja mis alustel on võimalik teda keelata?  

Suitsetamine ja muud naabrite elutegevusega seotud lõhnad ja hääled on ajast aega olnud kortermajas üks suuremaid probleeme, andes nii humoristidele ainest lausa terveteks etendusteks kui ka tõsist tööd kohtule. Neil teemadel on naabrid teinekord ka õigust taga ajanud ja hagisid esitanud. Tulemus on reeglina see, et kui suitsetamine toimub inimese oma kodus, siis seda ei saa keelata.



Inimestevahelises kooselus, näiteks korterelamu korterinaabrite puhul, peab paratamatult arvestama teistega ning taluma teatud ebameeldivusi. Hakates keelama oma kodus suitsetamist, võib teine järgmisena hakata nõudma ka teatud toiduainete mittepraadimist, sest paha lõhn tungib naabri korterisse, või keelata korterites väikelastega elamise, sest nende kisa häirib teiste naabrite elu. Küll aga sätestab Tubakaseadus kohad, kus on suitsetamine keelatud: korterelamu koridor, trepikoda ja korterelamu muu üldkasutatav ruum.