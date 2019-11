Hing Fekeli: „Sa saad ise oma elu paremaks muuta!“ 

«Tasub mõelda rohkem võimalustele ja vähem takistustele ning olla antu eest tänulik. Elu on lihtne, kui seda ise keeruliseks ei elata,» vastab Fekeli pikalt mõtlemata. Vähem tuleb ka karta, sest hirmu tõttu eksimuste ees jääb elu elamata. «Vahel ei oska inimesed täpselt ka sõnastada, mis nendes hirmu tekitab.» Samamoodi suhtub ta ka muretsemisse. «Lase lahti see tunne, sest see ei anna midagi. Lase asjadel veidigi kulgeda,» naeratab naine soojalt.