Kas sulle sobib kodust töötamine? Need kodukontori plussid ja miinused aitavad selgusele jõuda 

Kui kodukontor on siiski parim lahendus, aitavad tasakaalu hoida kindla tööaja kehtestamine ning kontorinurga sisse seadmine, et hõlpsamini töö ja pereelu lahus hoida. Edasiste lahkhelide vältmiseks tasuks ka peresiseselt või partneriga läbi rääkida, millised on kummagi poole ootused kodus töötamise osas, sest produktiivse tööelu ja õnneliku koduse õhkkonna kooseksisteerimine nõuab mõlemalt poolelt mõistmist ja koostööd.