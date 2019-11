LUGEJA KÜSIB | Mida teha, kui naabrite toidulõhnad imbuvad minu magamistuppa?

Lõõride vale seadistus

Üks peamisi põhjuseid, miks naabrite juurest lõhnu imbub, on sundventilatsiooni lõõride vale seadistus. Lõõrid peaksid ventilatsioonikorstnas olema sõltumatud ehk igal korteril on tarvis oma lõõre õhu väljavooluks ja normikohaseks õhuhulga seadistamiseks väljatõmbeplafoonidega. Kui seda pole võimalik saavutada ehk ühel väljatõmbekanalil on mitu korterit, tuleks paigaldada ka tuletõkkeklapid. Need aitavad vältida tulekahju korral ka tule levikut korterite vahel. Köökide puhul, kus köögikubud on ühendatud ühisvoolsesse ventilatsioonilõõri, peavad neil olema ka tagasilöögiklapid, mis väldivad sama lõõriga ühenduses oleva korteri toidulõhnadele ligipääsu.

Otsides lahendust

Enne kurjalt naabrite uksele koputamist võiks mõelda, kas nad on üldse kursis, et sigaretisuitsu või praadimislõhnad ka teie tuppa levivad? Seejärel võiks uurida, kas elamu teistelgi korteritel on sama probleem. Kui halbade lõhnade leviku põhjused on selgeks tehtud, siis tuleks hakata probleemi ühiselt lahendama. Abiks saavad selles olla nii korteriühistu kui haldaja.