Spetsialist annab nõu: kuidas valida madratsit, mis tagaks kosutava une? 

Kosutav uni on oluline igas vanuses, sest see on tugeva tervise alus ja annab päevale kvaliteetse ning rõõmsa alguse. Vahel on täisväärtuslikust unest puudu vaid õige, just sinu vajadusi arvestav madrats. Teeme selle teema selgemaks!

Enne madratsi ostmist tasub esitada endale paar kontrollküsimust ehk läbi mõelda, millises asendis sa tavaliselt magad. Kas eelistad pigem pehmet või jäika madratsit? Kas sul on kaela- või seljaprobleeme? Kas higistad magamise ajal palju? Saadud vastused näitavad sulle paljude madratsite vahel kätte õige otsa. Madratsit aitab valida Dreamland Home OÜ disainer-ostujuht Tiina Tõnspoeg.