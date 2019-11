KANNAPÖÖRE TÖÖELUS: kas vaid julgetele? 

Miks inimesed ametit vahetavad?

1.Kui tekib tüdimus. Kui ollakse ühes valdkonnas pikalt töötanud, ei nähta seal enam midagi põnevat. Tundub, et kõik on juba nähtud, uue avastamist on vähe. Seda juhtub sageli just siis, kui inimene on pikalt samal positsioonil püsinud või kui tema tööülesanded on väga kaua samad olnud. Siis tekib sisemine rahutus ja hakatakse mõtlema – kas ma ikka soovin seda tööd pensionini teha? Ehk on elul mulle midagi huvitavamat pakkuda?

Kõige värskemad Nipiraamatu nipid otse sinu postkasti 2. Kui tekib kahtlus või saabub selge arusaam, et ma teen vale tööd. Ametid on erinevad: ühes on rohkem rutiinseid ülesandeid, teises muutub keskkond pidevalt ja see nõuab järjest uute olukordadega kohanemist. Kui mõnes ametis tuleb pidevalt suhelda, siis teises see võimalus täiesti puudub. Kuna elu jooksul inimese soovid ja ootused tööle muutuvad, muutub ka see, mida ta töölt ootab.

3. Kui inimene tunneb, et ta ei tule tööga toime. Inimene on võib-olla hetkeemotsiooni ajel konkureerinud töökohale, mõtlemata, kas tal on selleks võimeid või sobivaid isikuomadusi. Tavaliselt selline töö väsitab, sest sundides end kohanema loomuvastaste ülesannetega, kulub palju energiat. Alati laabuvad paremini need kohustused, mis inimese loomusele sobivad.

4. Kui tekib soov kogeda täiesti midagi uut. Jälgides kõrvalt eri ameteid või kuuldes tuttavatelt nende tööst, võib tärgata tahtmine ka ise midagi taolist kogeda.

Allikas: Sirje Tammiste

Finantssektorist siidritalu peremeheks. "Elu on lühike, palgatööle saab alati tagasi minna."