Tee ise KOOS LAPSEGA | Õpi tundma Eestimaad läbi toreda mängu Luise Sommer , täna, 18:35 Jaga: M

Eestimaa-tundmise mäng, mida on tore koos lapsega meisterdada ja mängida. Foto: Luise Sommer

Järjekordne kooliaasta on hoo sisse saanud! Küllap ongi nüüd just õige aeg, et koos lapsega uueks õppeaastaks üks tore mäng valmis teha, millega tema (ja ehk endagi) Eesti-teadmisi lihvida.