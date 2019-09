LEMMIK | Vaata järele, milline näriline sinu koduloomaks sobib  

Imelikul kombel leppis meie lemmik ainult minu ja tütrega, aga mitte mehega. Ta oli valmis meest isegi näksama. Ühel päeval andis mees talle aga mustikaid ja nad said sõbraks. Nüüd on nii, et merisiga toitubki meil ainult puhtast toidust, ei mingeid värv- ega säilitusaineid. Kui ta tunneb toidus lisaaineid, viib ta vilja oma WCsse ja kui me siis ta vihjest aru ei saa, teeb ta isegi häda sinna peale.

Panime oma meriseale kuuliga jootmispudeli. Läks pool kuud mööda ja avastasin, et pudel on kogu aeg tühi. Otsustasin siis ukse vahelt jälgida, mida ta selle veega teeb. Kõigepealt ta jälgis tükk aega ust, siis kuulatas, kas õhk on puhas. Kui ta arvas, et keegi ei vaata, siis kõigepealt jõi ta natuke pudelist vett, siis surus end kõvasti kuuli vastu, nii et pudelist hakkas vett tulema. Siis nühkis ta ennast seal seljaga edasi-tagasi ja pesi end sel moel. Nüüd on nii, et kui me ise oleme duši all ära käinud, läheb merisiga samuti duširuumi ja peseb end seal märjal põrandal. Pärast pesu jääb ta puhkama vannitoa vaibale, et kuivaks saada.