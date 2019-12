KINDLUSTA TARGALT: pööra tähelepanu ka panipaigas ja garaažis olevale varale 

Koduse vara kindlustus hõlmab ka panipaika

Kui oled kodukindlustusega kindlustanud koduse vara ehk näiteks mööbli, televiisori ja isegi nutitelefoni, siis laieneb kaitse ka panipaigale. „Tegelikult piirdub kindlustuskaitse kindla summaga ning tuleks veenduda, kas see on sinu varale ka piisav,“ rõhutab Gertu Karbus.

Panipaiga puhul hüvitab kindlustus üldiselt 10%-15% koduse vara summast või kindla fikseeritud summa, näiteks 1000-2000 euro piires. „Keskmiseks koduse vara summaks valitakse 20 000 eurot, seega näiteks 10% puhul tuleb arvestada, et panipaigas olev vara on kindlustatud 2000 euro väärtuses,“ täpsustab Karbus. Oluline on tähelepanu pöörata, mida panipaigas hoiustatakse, et vältida olukorda, kui varastatud lapsevankri ning tööriistade eest tasub kindlustus, kuid profijalgratas ning hinnalised talverehvid jäävad hüvitiseta.

Piisav summa sõltub vara väärtusest

„Soovitame koduse vara summa puhul arvestada 200 eurot ruutmeetri kohta,“ kommenteerib Karbus. Juhul kui vara on rohkem, siis saab summat tõsta või näiteks sõlmida lisakindlustuse tehnikale, mis asub kõrvalhoones. ATV ja murutraktor on automaatselt kindlustatud 3000-4000 euro ulatuses, kuid tuleks arvestada, et osadele kindlustusseltsidele on oluline, et ATV ei oleks registreeritud, sest registreeritud sõidukitele saab sõlmida kaskokindlustuse.

Esmast võimalikku kahju saad ennetada ise

„Kindlustades on oluline, et ruumid oleksid lukustatud,“ rõhutab Gertu Karbus. Samuti tasuks jälgida, et panipaik või kelder, kus oma vara hoiustatakse, ei oleks läbipaistev ega annaks vargale hoiustatavast varast infot edasi.

Eramajade panipaikades tekitab sageli kahjusid vesi ning seetõttu on soovitatav tõsta esemed põrandapinnast kõrgemale. „Tuleks arvestada, et kõik kindlustusseltsid ei kata läbi katuse või konstruktsioonide tekkinud veekahjusid,“ lisab IIZI kodukindlustuse tootejuht.