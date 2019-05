Lauljatar Anett Kulbin: Londonis elamine näitas, kui palju me asju üle tarbime 

Vastupidiselt arvamusele, et teadlik ostleja välistab kiirmoe, on Anett (25) seda meelt, et pigem sõltub kõik tarbimiskogustest: „Kui ma rohkem laval kleite kandsin, käisin palju mööda kaltsukaid, et leida erilisi esemeid. Mu praegune riietus on aga veidi neutraalsem, mistõttu on oluline avastada just lemmikud põhiasjad, mida saaks erinevalt kombineerida. Enamus mu igapäevaseid asju (teksad, särgid) ongi täna pärit kiirmoebrändidelt. Aga seejuures jälgin, et ma ei kuhjaks hilpe kokku ning valiksin neid teadlikumalt.“

Laenatud plätud

Kuigi Anett ütleb, et ise ta viimasel ajal kuigi palju kaltsukatesse ei satu ja riideid ka ei kipu laenama, siis ühe erandi leiab ta oma kantavate asjade hulgast siiski. „Mõned kuud tagasi kolisin uude stuudiosse ja kohe esimesel päeval olin olukorras, kus vaja tihti koridoris käia nii, et ei peaks pidevalt saapaid jalga vedama. Et stuudiokaaslasel Liisil olid olemas plätud, püüdsin alguses ikka viisakust üles näidata ja palusin neid mineku jaoks laenuks. Mida aeg edasi, seda enesestmõistetavamalt hüppasin neisse juba küsimatagi! Esmalt puhtalt vajadusest kasutust leidnud plätud on tegelikult väga mugavad – jalg on neis sama loomulikus asendis kui liivale astudes. Eriti hästi läks aga siis, kui mul tekkis võimalus julgustada Liisit ostma roosasid karvaseid susse. Teadagi miks – nii sain plätud jätta päriselt oma valdusesse,“ muigab Anett ja lisab: „Kui Liisi neid taga ei hakka nõudma, siis võiks nendega ka suvisel ajal lausa tänavale minna!“

Täna avaldas Anett oma debüüt-lühialbumi "All Over Again", millel teeb kaasa ka Jüri Pootsmann. ““All Over Again” on minu soolokarjääri debüütalbum ja tunnen, et selles on palju eneseotsingut ja katsetamist. Minu kirjutatud materjali seovad tugevalt ühtseks lugude ausad sõnumid ja emotsioon. Just nendest väärtustest lähtun alati muusika kirjutamisel, hetkeolekut muusikasse kandes,” avas Anett enda muusika loomise tunnetust.