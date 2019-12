Plussid ja miinused ritta: mida erinevate pannide puhul silmas pidada? 

Läbimõeldud panniost võib tähendada eluaegset ustavat sõpra köögis. Tutvustame, millised on erinevate pannide omadused. Nii tead, et sa ei satu kogemata vaid kiire teretuttava otsa. Head nõu annab Merike Reiner-Latõševa, kaupluse Kulp juhataja.

Pika elueaga pannid on kui veinid, mis aastatega paremaks muutuvad. Need vajavad kasutama õppimist, et aru saada, mis kuumusel mingi toit valmima peaks. Sellised pannid kuumenevad aeglasemini, kuid hoiavad paremini ja kauem ühtlast temperatuuri. Neid võib kasutada eri tüüpi pliitidel, sh puupliidil, -ahjus ja elaval tulel, mille temperatuuri ei saa kasutaja ise reguleerida.

Kuna nende põhi on tugev ega ole kaetud mittenakkuva materjaliga, võid neil turvaliselt kasutada ka metallist köögiriistu: pannilabidaga keerates, noa ja kahvliga põhjal lõigates või vispliga kastet segades. Eluaegsed pannid on seda sõna otseses mõttes – neid on reeglina võimalik pärandada põlvest põlve ja juhul, kui midagi valesti tehtud, saab need taastada ning uuesti sisse töötada. Kes neid kasutada oskab, see neid kasutama jääbki!