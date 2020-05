Tee ise Puidust lõikelaud vajab hooldust: nii saad lahti bakteritest ja mikropragudest! Laura Liinat , täna, 05:17 Jaga: M

Lihalaudu peaksid korralikult puhastama vähemalt kord kuus! Foto: congerdesign / Pixabay

Erinevate uuringute põhjal peitub lõikamisaluses märksa rohkem baktereid kui näiteks WC-poti prill-laual. See tähendab vaid üht – on paras aeg teha rustikaalsed ja kulunud puidust lõikelauad puhtaks. Tore, et selle tööga saavad hakkama ka lihtsad looduslikud vahendid!