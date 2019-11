Mitu paari kääre peaks olema majapidamises? 

Statistika järgi on ühes Euroopa majapidamises keskmiselt seitse paari kääre. Mitu paari täpselt kodus on, oleneb inimesest ja tema vajadustest. Paljud lõikamistööd on tõesti võimalik kodus, koolis ja kontoris teha ära kvaliteetsete universaalkääridega, mis sobivad hästi paberi ja õhukese kanga lõikamiseks. Samas võiksid mõned käärid kodus veel lisaks olla.