Mis aitaks uuel töökohal kiirelt sisse elada 

Kui nüüdseks Hollandisse Den Haagi kolinud 30. eluaastates Anu Loide oma Eestis töötatud aastatele mõtleb, tõdeb ta, et kuigi kolleegid suhtusid temasse toetavalt, tuli tal uustulnukana pigem endale loota. Ta usub, et eestlastel on selline iseõppija mentaliteet siiani sügavalt veres. „Kui pead midagi küsima, siis teed seda pooleldi vabandust paludes, et kolleege mitte väga palju segada. Aga tegelikult ei tohiks see nii olla – uus inimene ongi selleks uus, et ta alles viib end asjadega kurssi,“ arvab Anu ja lisab, et asjalik juhendamine kulub alati ära.

Arenguvestlused peaksid toimuma mitte ainult katseaja lõpus, vaid pidevalt. „Siis saab inimene aru, et tuntakse siirast huvi, kuidas ta kohaneb ja kuidas saaks teda toetada.“ Muidu mõjub see Anu sõnul kui kontrollkõne, kas saad ikka hakkama, kas läbid katseaja või mitte.

Samuti on tema sõnul oluline vahetu kontakt eelmise ja järgmise töötaja vahel. „Kui hakkasin oma töökohast edasi liikuma, oli minu jaoks ääretult tähtis anda järgmisele inimesele asjad personaalselt üle. Juhendasin teda mõnda aega, vähemalt korra tegime kõik praktilised ülesanded koos läbi. Et ta teaks, kuidas töö käib, mitte ei peaks hakkama ise aimama ja katsetama,“ loodab Anu, et „mantlipärijal“ oli temast toona ka abi.

Kaks nädalat koos isikliku juhendajaga

Anu ei salga, et Hollandis on võõra keeleruumiga töökeskkonda sulanduda olnud keeruline, kuid ta on sellega edukalt hakkama saanud. „Mulle on andnud palju jõudu see, et mind tahetakse välja õpetada. Minus nähti potentsiaali isegi enne, kui ma ise seda endas nägin. Esimesed kaks nädalat istus uues töökohas mu kõrval personaalne mentor ja me tegime kõike koos. Lisaks talle andsid iga päev tagasisidet nii kolleegid kui ka mina ise,“ räägib Anu, kes praegu töötab osalise koormusega ehk 24 tundi nädalas. Siiani on kolleegid varmad vajadusel aitama.

See, et kõik algab uue asutuse ja selle reeglite põhjaliku tutvustamisega, on Anu sõnul Hollandis elementaarne. Hoolega jälgitakse, et uus töötaja saaks kõik vajalikud koolitused.