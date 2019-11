Spetsialistid soovitavad: nii saab sinu põrand lihtsalt puhtaks  

Mõtle, kui suur on sinu kodu. Sellest sõltub, kui võimekat moppi sul vaja on. Mida suurem mopp, seda suurema pinna saad vähema ajaga puhtaks.

Ole poes kriitiline. Vaata kindlasti üle, kui tugev on mopi konstruktsioon. Kui valid toote, mida saab kuivaks vajutada ämbri küljes olevas sõelas, veendu, et see on tugev. Kui valid lapiku kujuga mopi, siis vaata, et see kinnituks korralikult ja hoiaks lappi kinni.