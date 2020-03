TEATRIPÄEV | Põnevad leiud Eesti näitlejate riidekappidest 

Hoolimata tänavusest soodsast talveilmast ja Mihkli spordilembesest meelest pole ta neid hiljem enam kandnud, kuid kätte on aeg-ajalt kappi piiludes ikka proovinud. „Võib-olla on siin peidus ka vihje ja peakski Stenile need tagastama siis, kui tema pulmi oodata on ning tarvis ta poissmeesteõhtul millegagi proovile panna? Kui ta just ei tule varem ise küsima,“ naerab Mihkel.

Teiseringiriiete ees ei löö mees ust kinni ka muus olukorras. Kuigi suur teistelt laenaja ta pole, sest keegi sõpradest pole temaga täpselt samas mõõdus, siis kaltsukatest on ta häid aardeid leidnud küll. „Mõni aeg tagasi olin päris aktiivne Paavli kaltsuka külastaja, sest see jäi toonase elukoha lähedusse. Sealt on pärit näiteks üks mu lemmikuid pintsakuid, mida kannan siiani – ilus, pidulik, pööratud nahaga ja sobib erinevates olukordades kandmiseks. Rääkimata sellest, et on eriti hea hinnaga saadud!“ ütleb Tikerpalu ja soovitab taaskasutust ja väikese särtsu lisamist riietuse näol ka teistele: „Julgelt võiks kanda ka värvilisemaid särke: roosasid, kollaseid, oranže. Ei pea olema iga päev turvaliselt sinine, must või pruun!“

Koos vahva mälestusega on Mihkel Tikerpalu riidekappi jäänud sõbra kindad. Foto: Stanislav Moshkov

“Vahet pole, kas lähen metsa või kalale, põhimõte on sama – püüan end üleni kinni katta. Kui olen vee peal, siis ei põleta päike ära, metsas ei saa aga putukad ligi. Oluline on veekindel püks, mis kaitseb iga ilma eest. Ülal tasuks eelistada kihilisust, et ei hakkaks palav. Tavaliselt panen veel erksavärvilise jaki ka peale. See harjumus tuli mul siis, kui hakkasin meestega jääl kalal käima ja kartsin ära kaduda. Kui üks värvilaik on kadunud, küll nad märkavad – nii ka looduses! Ja no muidugi spordirinnahoidja! See on metsas hea! Jalanõud aga on vast kõige tähtsamad, sest on loll lugu küll, kui jalad saavad märjaks. Ratturikindad on ka head, sest nii ei tee käsi katki. Kindlasti on mul alati müts peas, et ma liigselt päikest ei saaks. Sellel mütsil on hea pael, mille külge prillid käivad. Hetkel on prillid mu mehe Toomasega paadimatkal.”