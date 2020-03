RATTAHOOAEG ON AVATUD! 10 nutikat nippi, kuidas oma kaherattaline sõiduvalmis seada! 

Kui ennetad probleeme ja likvideerid need varakult, püsivad rattadetailid kauem terved ega kulu nii kiiresti. Nõnda hoiad kokku väärtuslikku aega ja raha ning saad oma kaherattalisel veereda turvaliselt ja nauditavalt.

Need tööd teenivad su ratast:

Pole midagi romantilisemat, kui koos armsamaga päikeseloojangu poole sõita. Sumedal suvisel ajal, kus päevad on pikad ja liblikaid täis, lähevad rattaga veeretud kilomeetrid nagu lennates. Et ratas sobiks armunu naerusuil näoga, kingi ka kaherattalisele kimp kunstlilli, kinnitades need traadi ja/või superliimiga korvile või vanikuna mööda lenkstangi jooksma. Kes küll suudaks sellisele vaatepildile naeratamata vastu panna!