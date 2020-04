Ära viska ära! 6 nutikat moodust, mida teha vanade riiete ja kangastega 

Iga asja eluiga pikendab selle parandamine. Teine kord on aga just tore ja kordades praktilisem anda ühele asjale mitu uut elu. Suur kampsun on selle heaks näiteks. Selle varrukatest saad talvekuudeks soojad säärised jalgade ümber, kehaosast sussid ja siit-sealt peopesi säästva topsisoojendaja kuuma joogi ümber.