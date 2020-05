AIAHOOAEG KÄES: kuidas valida sobivat kasvuhoonet? 

Triiphoone annab võimaluse kasvatada aedvilju, mis Eesti kliimas avamaal ei õnnestuks või mille hooaeg jääks seal liiga lühikeseks. Kuna kasvuhoone tähendab nii rahalist kui ka ajalist investeeringut, mõtle enne ostu läbi, millist kasvuhoonet vajad.

Sobiva kasvuhoone valikul tuleks kõigepealt läbi mõelda, kui kaua soovid seda kasutada ja kui suur on pere köögiviljavajadus. Taimi peaks olema nii palju, et naudid nendega tegelemist – et see poleks tüütu kohustus. Kui tegemist on ühekordse prooviprojektiga, sobib väike kilekasvuhoone või -tunnel, millele on aias lihtne kohta leida.