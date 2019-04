Milline kasvuhoone on kõige vastupidavam ehk Kuidas valida triiphoonet 

Sobiva kasvuhoone valikul tuleks kõigepealt läbi mõelda, kui kaua soovid seda kasutada ja kui suur on pere köögiviljavajadus. Taimi peaks olema nii palju, et naudid nendega tegelemist – et see poleks tüütu kohustus. Kui tegemist on ühekordse prooviprojektiga, sobib väike kilekasvuhoone või -tunnel, millele on aias lihtne kohta leida. Samas tea, et suurel kasvumajal on palju eeliseid. Eelkõige on see mugav, sest peale taimede on seal koht ka tööpinnale, riiulitele ja kastmisanumatele ning liikumisruumi.