Kauni näonaha heaks: seerum turgutab talvest räsitud palet 

Seerumitel on tugev toime, sest need sisaldavad kontsentreeritult nahka mõjutavaid aktiivaineid. Tänu sellele imenduvad seerumid sügavale nahakihtidesse ja on efektiivsemad kui teised nahahooldustooted.

Seerumeid on nii õli kui ka vee baasil – see määrab seerumi tekstuuri. Vee baasil seerumid imenduvad kiiresti. Tihked ja rasvased tooted võivad jätta näole rasvase kihi. Samas võib näole jääv seerumikiht olla märk sellest, et nahk on halvasti puhastatud.