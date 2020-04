10 TEISTMOODI IDEED | Nii ilusad pühademunad, et ei raatsigi nahka pista

Lihavõttepühad on ka kevadekuulutajad – kellel ei hakkaks aknalaual kasvatatud muru nähes näpud peenramaa järele sügelema või sealt värskeid marju haarama! Nii pole ka patt pista pühadekorvi mõni vägagi munamaitseline maasikas. Või veel enam, kujunda munadest eksootilised ananassid, arbuusid või torka need pisikestesse lillepottidesse kaktuste pähe!

Kas ikka on munad? Foto: Laura Liinat

Kas ka sina oled enne munade keetmist sukeldunud vanarahvatarkuste varasalve või tuhlanud Google’is, et võtta kasutusele kõik nipid, kuidas neil koor katki ei keeks? Lihtsam lahendus: las keeb! Just nii. Katkised koored passivad ideaalselt mosaiiktehnikaks – muudkui murra ja kleebi neid teise, terveks jäänud muna koorele. Kooreta muna pista aga nahka!

Tee ise ohutu liim! Et hiljem oleks ohutu mune süüa, valmista ise liim, millega koori ja sulgi kinnitada. Selleks pane potti üks osa tärklist ja neli osa vett. Lase segul mõni aeg seista, kuumuta siis paksemaks ja läbikumavaks ning jahuta.

Kas pole mitte ülekohtune, et sellal, kui kanad-kuked jooksevad ringi kaunis siidisulis, on munad jäetud sootuks katmata?! Et neidki veidi ehtida ja nende kiilaspäid varjata, liimi koorele üksikuid sulgi. Kodus tehtud liimiga tihkelt vastu pinda surutud suled loovad siledatel koortel vahvaid mustreid!