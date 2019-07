Kasvata organismi puhastavat sidrunheina oma aias

Värske ürdi lõhn ergutab meeli ja peletab väsimust, vähendab närvipinget ja leevendab peavalu. Reisides aitab sidrunhein üle saada ajavööndivahetusest või pikast töötegemisest tingitud loidusest ja tõstab meeleolu. Sääsehooajal on sidrunheina hea kasutada putukaid eemale peletavates segudes, sest putukatele sidrunheinast leviv aroom ei meeldi.

Värskest sidrunheinaürdist keedetud tõmmist saab kasutada nii naha- kui ka juuksetoonikuna. Nahale kantuna vähendab sidrunheinatoonik punetust ja ebaühtlast jumet ning parandab naha toonust. Peanahale hõõrudes peaks ürdist tehtud toonik vähendama juuste väljalangemist ja ergutama karvanääpse, et juuksed paksemaks muutuksid.

Sidrunheinataim koduaias

Värsket sidrunheina müüakse suurtes kaubanduskeskustes. Tavaliselt on läbipaistvas kilepakendis 2–5 vart, millest mõnel võivad ka juba väikesed juured all olla. Nendest vartest saad edukalt kodustes tingimustes elujõulised taimed kasvatada.

Pane taim kasvama nii:

1. Loputa sidrunheinavarsi kõigepealt leige veega. Seejärel pane need puhtasse veega täidetud topsi. Varred peaksid olema alt vähemalt 2–6 cm ulatuses veega kaetud. Kontrolli iga paari päeva tagant veetaset, vajadusel lisa vett juurde või vaheta välja. Kõige parem on kasutada allika- või filtreeritud vett, sest need püsivad kauem värskena.

2. Aseta klaas sindrunheinavartega poolvarjulisse kohta juurduma. Olenevalt toa temperatuurist juhtub see nädala jooksul. Kui vartel on vähemalt 2 cm pikkused juured, võid taimed mulda istutada. Troopikataimena armastab sidrunhein hea läbilaskvusega õhulist mulda. Varred peaksid jääma maksimaalselt 2 cm sügavusele, üksteisest 5–6 cm kaugusele, et need püstiseks kasvaksid. Alguses kasta sidrunheina regulaarselt, et soodustada juurdumist. Sel perioodil ära asetada taimi veel täispäikese kätte.