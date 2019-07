Mida tähendab „parim enne“ kuupäev kosmeetikatootel?

Looduskosmeetika säilib üldjuhul lühemat aega kui tavakosmeetika, sest neisse lisatakse võimalikult vähe säilitusaineid ja needki peavad olema looduslikku päritolu. Mõnel juhul ei lisata neid üldse. Kuna säilivusaeg on neil tavaliselt alla 30 kuu, on alati tootele märgitud «parim enne» kuupäev. See annab tarbijale kindluse, et toode ei ole kauem riiulil olnud kui peaks ning ka säilivusaeg on üheti mõistetav.

«Parim enne» tähendab, et toodet võib kasutada ka pärast märgitud kuupäeva, ent selle parim kasutusaeg on enne seda. Enamasti pannakse «parim enne» kuupäev aga varuga, nii et tõenäoliselt on toode sama heade omadustega ka jupp aega pärast märgitud kuupäeva.