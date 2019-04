KATSIKUKINGITUS | 10 asja, mis värsket beebiperet kindlasti rõõmustavad 

Mõnusaid beebitekke pole kunagi liiga palju. Teadupärast on beebid esialgu tublid mäkerdajad ja on väga mugav, kui ühe tekikese määrdudes on uus kohe käepärast võtta. See võib olla nii villane kui ka näiteks bambusviskoosist. Tekikese võib ju paluda valmistada ka vanaemal või mõnel tuttaval käsitöömeistril.