Ilusa näonaha heaks: maskid, mis teevad sinu näonahaga imesid  

9. Koori nahka. Vanad naharakud eemalda kooriva kreemiga kaks korda nädalas. Kui sul on aga õrn nahk, siis pea koorimisega piiri.

10. Liiguta ennast. Keha on loodud liikumiseks mitte istumiseks!

Ära unusta vett juua! Foto: Daria Shevtsova / Pexels

Vaja läheb:

avokaadot

1 sl oliiviõli

2 sl maitsestamata jogurtit

1 sl mett

Tee mask nii:

1. Sega kõik koostisained suures kausis hoolikalt kokku. Maski tekstuur võiks jääda tihke.

2. Kui mask on valmis, kanna see paksu kihina näole. Tee seda kindlasti vannitoas kraanikausi kohal, vastasel juhul on sul pärast palju koristamist.

3. Lase maskil paar minutit toimida ja seejärel loputa nägu.