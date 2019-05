3 NIPPI | Kuidas olla produktiivne, kui motivatsiooni napib? 

1. Tuleta meelde, mis sind alguses motiveeris

2. Tee „to do”- list ja korrasta oma mõtteid

„To do”- listi ehk täitmist vajavate ülesannete nimekirja koostamine on hea viis, kuidas oma mõtteid korrastada. Tee list, aga hoia see lühikesena. On okei, et sa pole täna produktiivne. Meil kõigil on selliseid päevi – keegi pole produktiivne iga päev. Koos ülesannete kirja panemisega, proovi lõpptulemust ka visualiseerida.

Kui suudad oma kehval päeval täita paar ülesannet, on juba see omaette saavutus! Seega loo lühike ja lihtne list, mille täitmist alusta kohe.

3. Premeeri end, kui oled kõik ülesanded lõpetanud