KODU KORDA: 15 küsimust, mille abil oma elamist korrastama asuda 

9. Kas sellel asjal on minu jaoks sentimentaalne väärtus?

Loomulikult soovib igaüks endale armsaid esemeid alles hoida. Siiski oleks soovituslik oma sentimentaalse väärtusega asjade kogu üle vaadata ja ümber hinnata. Kui olulisi asju on mitmed kapid (või isegi toad) täis, siis on neid liiga palju, et neist kõigist rõõmu tunda. Alles võiks jätta ainult kõige erilisemad esemed – nii tõuseb ka nende tähtsus veelgi enam esile.

10. Kas seda eset on vaja parandada?

On igati mõistlik katkiläinud asju parandada, aga ainult siis, kui see on midagi, mida sa kindlasti oskad teha ja ka ära teed. Tihtilugu hoiame alles asju, mida plaanime kunagi tulevikus korda teha. Paraku enamjaolt juhtub, et seda parandamise-päeva ei saabugi ja asjad lihtsalt seisavad ning ootavad. Kui plaanid midagi parandama hakata, sea endale teostatav tähtaeg ja kui sa selleks ajaks pole jõudnud asjaga tegeleda, siis lihtsalt viska katkine ese ära.

Saad kodus ruumi juurde kui üleliigsest loobud. Roman Mager / Unsplash

11. Kas ma saaksin seda ruumi millekski muuks kasutada?

Kui oled alles hoidnud midagi, millest tead, et peaksid tegelikult lahti saama, aga pole suutnud seda miskipärast veel teha, siis küsi endalt: „kas see on tõesti väärt seda ruumi, mida võiks kasutada hoopis millekski paremaks?”

12. Kas ma hoian seda alles, sest mulle tundub, et „seda võib kunagi vaja minna”?

Kui hoiaksime alles kõik, mida kunagi äkki vaja läheb, siis ei loobukski me millestki ja elaksime asjahunnikute otsas. Kuigi on lohutav mõelda, et ehk neil alleshoitud esemetel on veel kunagi mingi eesmärk, siis tuleks endalt ausalt küsida: „kui tõenäoline on, et see juhtub?”. Kui asi ei leia kasutust praegu ja pole leidnud juba mõnda aega, siis tõenäoliselt ei leia see kasutust ka tulevikus.

13. Kas ma hoian seda alles süütundest?

Tavaliselt jäetakse asju alles kahel põhjusel: 1) see on kingitud ja 2) tunned, et raiskad raha, kui selle minema viskad. Tõesti, süütundest võib olla raske lahti lasta, aga kasutuna seisvad asjad vaid koormavad meid. Kui sulle ei meeldi kingitud ese, ütle veelkord „aitäh” ja lase sel minna. Raha aga, mida oled eseme soetamiseks kulutanud, on läinud ja seda tagasi saada pole võimalik. Parim on lahti lasta ja kogetust õppida, et järgmisel korral võiksid teha mõtestatumaid valikuid.

14. Kas ma hoian seda „igaks juhuks”?

Tihti hoiame asju alles „igaks juhuks” ehk ettenägematuks juhtumiseks, mis tulevikus võib esile kerkida. Sellised olukorrad on aga haruldased ja miskipärast on nii, et kui situatsioon saabub siis oleme selle „igaks juhuks” alles hoitud asja täielikult unustanud. Ehk on targem ripakil olev ese anda kohe kellelegi, kes sellele rohkem kasutust leiab?