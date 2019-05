Kodu MAIKUU AIATÖÖD: külva köögivilju, istuta puid ja valmista ette kasvuhoone Mailis Vinogradov , täna, 14:00 Jaga: M

Äsja istutatud puud ja põõsad vajavad kastmist, pind kobestamist ja multšimist. Kaboompics.com/Pexels

Mais on palju tegemist: aiamaa on vaja korda seada ja järgmised köögiviljad mulda panna. Kuigi vahepeal tundub, et töö aias ei lõppegi, siis mis võikski olla mõnusam, kui õhtuti värskes õhus toimetada.