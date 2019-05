Kauaoodatud rabarber – hea maitselt ja kasulik tervisele 

Parim aeg rabarbri istutamiseks ja jagamiseks on kevad, mil taimed on alles väikesed. Samas võib selle töö ette võtta ka sügisel. Soovitatav on rabarber istutada huumuserikka ja mitte liiga vesise mullaga kohta, kuhu kevadel päike esimesena paistma hakkab, sest siis on loota varast saaki. Eriti hästi tunneb taim end, kasvades kompostihunniku läheduses, kus on alati väärt komponentidega muld.

Selleks et aias kasvavatelt rabarbritaimedelt eriti sirgeid ja mahlakaid varsi saada, mida ehk isegi koorida pole vaja, kata taim ämbri või mõne muu anumaga. Katmine toimib nii seepärast, et taimel kulub siis vähem energiat lehtede kasvatamiseks.

Parim on värskeid rabarbrivarsi sügavkülmutada. Selleks lõika kooritud varred 1 cm suurusteks kuubikuteks ja lao kihiti suure karbi põhja nii, et need üksteisega kokku ei puutuks. Seejärel lase kuubikutel paar tundi külmuda ja tõsta siis väiksemasse karpi või kilekotti. Nõnda pole ohtu, et need üksteist muljuks või kokku külmuks. Hiljem on eraldiolevaid rabarbritükke palju mugavam toiduvalmistamiseks kasutada.