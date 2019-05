Oled kimpus uue kleidi õmblemisega või riiete parandamisega? Ehk aitab see nipp! 

Kohe kuuled:

Spice Girls – Wannabe

Lena - Touch A New Day

Lepatriinu - Coffee Break

Belle & Sebastian - If You're Feeling Sinister

Nublu feat. Reket– Mina ka

Sigrid – High Five

Jaak Joala, Lainer – Kassikuld

Mike Kemp Trio – Twenty Five Hours a Day

Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?

Puuluup – Riisalus