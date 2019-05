NIPID | 11 asja, mida edukas naine kindlasti teeb 

Edukas naine:

2. esitab endale väljakutseid. Ta ei lepi üksluise igapäevaeluga, vaid tahab alati rohkemat igas eluvaldkonnas. Ta võtab väljakutseid vastu enesekindlalt ja ületab neid kartmatult, seades lati iga kord kõrgemale.

3. tegeleb pidevalt enesearendamisega. Ta ei lõpeta kunagi õppimist või lugemist, uskudes, et teadmistes peitub vägi. Ta hoiab end kursis eri valdkondadega ja armastab kõige uue õppimist. Kui on midagi, mida ta ei mõista, siis püüab ta sellest aru saada. Ta töötab pidevalt selle kallal, et kujuneda parimaks versiooniks iseendast.

4. tõstab tervise ja treeningu prioriteediks. Tervislik elustiil tähendab tema jaoks keha ja vaimu tasakaalu. Ta pakub oma kehale tervislikku toitu ja treeningut. Ta hoolitseb enda eest – on see siis jooksmine, jooga, jalutuskäik, sissekanne päevikusse või õhtune vann – edukas naine teab, et terves kehas on terve vaim ning ta hoolitseb nende mõlema eest.

Terves kehas on ka terve vaim. Nik Macmillan / Unsplash

5. on hommikuinimene. Vara tõusmine on paljude edukate inimeste harjumus. See annab õige aluse ülejäänud päevale ning muudab ta üleüldiselt produktiivsemaks.