KIRBUKA NIMEKIRI: millal broneerida kauplemiskoht, millal pesta asjad puhtaks? 

Laura Liinat , täna, 18:01

Kirbukal toob edu tubli ettevalmistus. Clem Onojeghuo / Unsplash

Kirbukamüüjate vanasõna ütleb, et hea ettevalmistus on pool tulust. Oleme sel puhul pannud kokku ajalise nimekirja, mida järgides võid veenduda, et ükski kauplemisedukust tagav nüanss ei jää märkamata ega täitmata. Tark kaupleja mõtleb läbi nii konkreetse kirbuka valiku kui müümata jäänud asjade saatuse.