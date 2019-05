6 nippi, kuidas koristada, kui sa oled masenduses 

Kui sa oled kannatanud pikalt depressiooni all, pole ilmselt uudis, et see puudutab absoluutselt iga su tegevust: koristamist, söögivalmistamist, lapsevanemaks olemist, sotsiaalelu, tööd. Sellistel hetkedel on vaja võtta maksimum motivatsioonist ja energiast, mis sul parasjagu on. Pane taimer tööle 5-15 minutiks ja keskendu ühele ruumile, alale toas või tegevusele. Nii võid taibata, kuidas kõigest paari minutiga on võimalik teha nõudepesumasin tühjaks või laadida täis mustade nõudega, sorteerida pesumasina jaoks välja ühte tooni riided või pühkida kappidelt kergelt tolmu. Seejuures on oluline kogu aeg tegutseda kiirkäigul, mitte uimerdades asju kokku korjata. Tulemus, mis avaneb, võib panna sind ennastki üllatuma.