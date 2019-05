10 ideed: kuidas laste kunstitöid vääriliselt eksponeerida 

Pole ebatavaline, kui laps hüüab «Emme, vaata, ma joonistasin ringi!» ja nii mitukümmend pilti päevas. Selge see, et identseid meistriteoseid ei ole mõistlik nii palju alles hoida. Äraviskamise asemel on meil aga parem mõte! Teibi joonistused kokku ja kasuta neid pakkepaberina või lõika erinevad kujundid välja ning kleebi pakendiümbrisele. Võid kindel olla, et enam omanäolisemat pakki pole keegi saanud! Lisaks on lapse inspiratsioon leidnud väärilise väljundi.

Ägedalt originaalne pakkepaber. Laura Liinat

Heldur Karmo oli kindel, et kui teaks, mis värvi on armastus, võiks kõik aknad just seda värvi maalida. Hea uudis on, et oluline pole mitte toon, vaid see, mis sellega loodud on! Nii võib tõmmata akna ette või raamide vahele nöörid ja need pesulõksudega riputada täis armastusest sündinud pilte! Igapäevane tunnete nägemine on siis vaid silmapilgu kaugusel.