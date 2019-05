Üllata ema tassitäie lemmiklilledega! 

Üllata kallist ema teistmoodi lillekimbuga. Laura Liinat

Trendid tulevad ja lähevad, klassika jääb. See miski, mis kõnetab oma ilu ja lihtsusega, on emadepäeval kindlasti lillekimp. Et sa ei peaks piirduma klassikaliste rooside, kipslillede ja läikiva paberiga, anname tassitäie muid lahendusi!