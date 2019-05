Ära lase suhtel närbuda! 5 head nõuannet, kuidas partneriga oma aega leida 

2. Varahommikud ja hilisõhtud. Muidugi on raske vara ärgata või võtta õhtust lisatunde, kuid paarissuhte väärtustamiseks võivad need olla ainukesed ajad. Mõnel hommikul koos varem ärgates saab kohvi rahulikult juua ja päevaplaane arutada. Õhtul ärge unustage ennast nutiseadmesse, vaid kasutage seda aega tõeliselt koos olemiseks.

Planeerige ühist aega, sest muidu seda ei tulegi. Christiana Rivers / Unsplash

3. Tunne huvi. Lastega tegelemine võtab suure osa vanemate tähelepanust ja teinekord tundub, et nende jutuvada ei lõpe iialgi. Ära unusta selle kõige juures ka partneri käest küsida, kuidas tema päev läks. Ka lapsed peavad mõistma, et vanemad tahavad omavahel rääkida.

5. Planeerige ühine aeg. Tõde on see, et kui ei planeeri, siis midagi ka ei juhtu. Võtke ette oma perekalender ja märkige sinna, millal saaksite minna koos kinno, õhtust sööma või on võimalik võtta vaba nädalavahetus kodust eemal. Leidke selleks ajaks lastele hoidja ning tehke plaanid teoks!