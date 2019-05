AED | Putukate põnevad hotellid 

Kõrvaharkide kodu. Therese-Liise Aasma

Meisterda puuoksast putukakorterit nii:

1. Lõika puuoksast seib. Kasuta putukahotelli valmistamiseks ainult kõva lehtpuupuitu. Sobivaimad on tamm, kask, pöök või viljapuud. Sae kuivanud oksast vähemalt 15 cm pikkune seib.

2. Puuri augud. Joonista hariliku pliiatsiga puidule muster ja puuri märgitud kohtadesse 2–9 mm läbimõõduga augud. Jälgi, et puur ei läheks läbi puidu, sest ühelt poolt peavad avaused kinni jääma.

3. Puhasta avaused. Ole puurimisel hoolas ja ära jäta aukudesse pinde, sest need võivad hiljem putukaid vigastada. Raputa saepuru aukudest välja ja puhasta pintsliga.

4. Lihvi servad. Lihvi avauste ääred peene liivapaberiga siledaks.

5. Paiguta aeda. Paiguta putukakorter aeda või rõdule lillede lähedusse ja vihma eest kaitstud kohta.

6. Ehita hotelliks. Kui soovid suuremat hotelli, korda kirjeldatud protsessi uute puuokstega. Paiguta aukudega oksad ja pakud üksteise peale puitkasti sisse. Võid kasti enne kujundada ja ilmastikukindlamaks muuta: immuta kasti (kuid kindlasti mitte pakke!) linaõliga või värvi loodussäästliku värviga.