Emadepäev Eesti peres: pannkoogihommik, spordipäev ja lauamänguõhtu 

Pereema Kristi on suur tähtpäevade fänn ja naudib kõiki võimalusi pere kokku kutsumiseks ja peolaua taha istumiseks. „Tunnen end emadepäeval väga armastatuna. Olen tänulik, et mu lapsed just mind oma emaks valisid ja õnnelik abikaasa üle, kellega koosoldud 13 aasta jooksul on õnnestunud nii stabiilne ja hooliv kodu luua.”

Perekond Stahl tähistab emadepäeva pannkoogipeoga. Erakogu

Rõõm lihtsatest asjadest

Kõige värskemad Nipiraamatu nipid otse sinu postkasti Agnes (27) ja Raiko (31) Puust ning nende kolm mudilast Mariette (5), Raian (4) ja Radon (3 kuud) on end elama seadnud eramajas Keila linna lähistel. Emadepäeva pidades on pere jaoks kõige olulisem just koosveedetud aeg ning selle kvaliteet. „Sel päeval keskendume suurte kingituste asemel lihtsamatele rõõmudele – hommikusöök koduõues, laste vanaema külastamine, mänguväljakul käik ja lõbus lauamänguõhtu. Muidugi, kook ja lilled on abikaasa poolt ikka olemas. Kuigi eelmisel aastal olid tordi asemel soolakurgid, mis on mu erilised lemmikud,” jutustab Agnes.

Lasteaia emadepäeva tähistamisel on Mariette ja Raian ema omatehtud kaartide ja kingitustega juba üllatanud, ent ei unusta teda ka õigel päeval. „Head soovid ja kallistused tulevad nii pea, kui lapsed ärkavad. Ja kuna tütar on suur joonistaja, võib õnnitluskaarte päeva jooksul veel laekuda. Ka metsalilledega on mind igal aastal meeles peetud. Nüüd on lapsed juba nii suured, et lähevad ise aia tagant õisi noppima. Peenrast nad lilli ei korja, sest teavad, et need valmistavad seal mulle rohkem rõõmu.”

Pereema tunnistab, et emadepäev paneb teda ka mõtlema sellele, milline ema ta edaspidi olla tahaks. „Analüüsin, mida paremini teha, mida hoida, säilitada. Muidugi tunnen suurt uhkust, et olen emaks kolmele lapsele – see on tõeline privileeg.”