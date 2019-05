Ekspert annab nõu: kindlusta oma lemmikule turvaline ja mugav autosõit 

On ka neid loomi, kelle jaoks sõitmine ja reisimine pole nauditav tegevus. Proovida tasub lõõgastavaid ja rahustavaid vahendeid . Üheks selliseks on näiteks õlidega täiustatud kaelarihm , mis sisaldab looduslikke eeterlikke õlisid, mis aitavad näiteks iivelduse korral. Samuti aitab see koeral stressiseisundis lõõgastuda. Kuna koerad on väga lõhnatundlikud, ei tasu nendega siiski liialdada.

Kui loomale tekitab autosõit stressi, siis võib ta rabeleda ja autost välja tahta. Tihti avatakse selle peale aknad, et lemmik õhku saaks. See on mõistetav, aga akent tohib avada vaid nii palju, et värske õhk sisse pääseks, kuid mitte nii palju, et koer oma koonu välja saaks pista. See võib talle meeldida, kuid taoline tegevus võib paraku lõppeda erinevate haiguste ja silmapõletikuga.