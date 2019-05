Nipid Redised kasvavad lõhki ja kibedaks? Nende 7 nipi abil enam mitte! Toimetas Annaliisa Köss , täna, 07:07 Jaga: M

Mida teha, et saaksid peenralt vaid maitsvat ja tervet saaki? Skitterphoto / Pexels

Redis on üks esimesi köögivilju, mida peenrale või kasvuhoonesse külvata ja mis ka varakult saaki annab. Ometi ei ole maitselt mahedaid rediseid nii lihtne kasvatada! Sageli kipuvad need hoopis kibedaks minema ning lõhki kasvama. Mida siis teha, et saaksid peenralt vaid maitsvat ja tervet saaki?