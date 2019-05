Tee ise Parem kui poes! Rõõmusta lapsi isetehtud kummikommidega Laura Strandberg , täna, 12:43 Jaga: M

Kummikommid on laste lemmikud, kuid poest ostes on neis tihti liiga palju lisa- ja värvaineid. Rõõmusta lapsi isetehtud kummikommidega, millega ei peagi rangelt piiri pidama, sest need on tehtud mahlast.Vaja läheb:3 × 1,5 dl eri värvi mahlaveidi heledat siirupit (näiteks pirnisiirup)poole sidruni mahl3 lehte želatiini3 silikoonist kommivormiValmista komme nii: