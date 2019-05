Kokka Kevadhooaja lemmik juba aastakümneid: nostalgiline rabarbrikissell koheva kohupiimavahuga Laura Strandberg , täna, 07:29 Jaga: M

Mõnusalt hapukas rabarber koos koheva kohupiimavahuga maitseb oh kui hea! Laura Strandberg

Mõnusalt hapukas rabarber koos koheva kohupiimavahuga maitseb oh kui hea! See oli kevadhooaja lemmik aastakümneid tagasi, kuid maitse-eelistus pole ajas muutunud – nüüdki rõõmustab see tervet peret.