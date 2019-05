Lugeja küsib: kas D-vitamiini peaks võtma ka päikesepaisteliste ilmadega? 

Eriti tõsine D-vitamiini puudus on Eesti inimestel talvel, mil selle tase on normist madalam 73% inimestest. Kuid ka suvel pole olukord kiita – Mart Kulli Tartu Ülikooli arstiteaduskonna doktoritööst, mille uuringus osales ligi 400 tervet 25–70aastast Eesti elanikku, selgus, et 30% eestlastest kannatab D-vitamiini puuduse käes ka päikesepaistelistel kuudel.

Selleks, et teada saada, kas konkreetsel inimesel tasub D-vitamiini tarbida ka suvekuudel, tasub enne määrata ära selle tase veres . Seda on võimalik teha nii perearsti juures, erakliinikutes kui ka meditsiinilaboris (nt Synlabis). Saadud näidust oleneb ka annus, mida tuleb võtma hakata.

Mis on tervislik?

Eestis peetakse D-vitamiini taseme veel tervislikuks alumiseks normiks 75 nmol/l, parimal juhul võiks see olla kuni 250 nmol/l. Läbiviidud analüüsid näitavad, et see number on eestlastel vahel ka 35 või isegi alla selle.