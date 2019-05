5 ohumärki, et sinu suhtest on armastus kadunud 

Veedad kaasaga varasemast vähem aega

Kas mäletad, kuidas suhte alguses tegite kõik, et vaid koos olla? Pikas suhtes tuleb tihti pingutada, et leida partneriga koos veetmiseks ühist aega. Kui sulle tundub, et pigem naudid üksi olemist ja sa ei tee midagi, et koos olla, siis võib selle taga peituda suurem probleem.

Partner pole enam ligitõmbav

Läheduse ja intiimsuse mõõnaperiood on suhetes tavapärane, kuid kui see kestab väga pikalt, ole sellest teadlik ja küsi endalt ja oma partnerit, miks seks enam huvi ei paku. Füüsiline lähedus on armastavas suhtes väga oluline ning selle puudumisel suhe kannatab.

Suhtes pole enam austust

Hästi toimivas suhtes on tähtsal kohal austus ja lahkus. Nende puudumisel tekivad ka väiksematest asjadest tülid ning erimeelsused. Juhul kui suhe on teile tähtis, siis leidke võimalusi, et parandada omavahelist suhtlemist kasvõi paariteraapia abil.