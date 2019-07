Pereterapeut annab nõu: nii säästad lapsi lahkumineku raskustest

Statistikaameti andmetel sõlmiti Eestis 2017. aastal 6447 ja lahutati 3323 abielu. See teeb umbes ühe lahutuse kahe registreeritud abielu kohta. Paari- ja pereterapeut Küllike Lillestiku sõnul ei tule otsus lahku minna kunagi niisama. „Tavaliselt eelneb sellele umbes paariaastane või isegi pikem periood, mil üks või mõlemad osapooled tajuvad, et kõik ei ole päris hästi. Toimub pidev võimuvõitlus, ollakse kinni konfliktifaasis ja sellega kaasneb väga palju pettumust, lootusetust, abitust. Kui partnerid tunnevad ära, et on sellises kohas, siis soovitan kiiresti abi otsida, sest see periood võib olla lastele kõige kahjulikum. Alustada võikski samm enne seda, kui tuleb lõplik otsus lahku minna. Kui inimene on rahulolematu oma eluga, oma suhtega, on aeg vaadata, kuidas ta on oma elu loonud ja kujundanud – aeg vaadata endasse. Ümberringi olevad inimesed ei tee minu elu halvaks, vaid mina ise ikka elan oma elu. Kui olen suhtes õnnetu ja see ei rahulda neid vajadusi, mis minul on, siis peab endalt küsima, mida panustan sellesse suhtesse, kuidas selline olukord on tekkinud? Olukorda peaks vaatlema läbi oma isikliku rolli – mida ma saan suhtesse panna sellist, et ma oleksin sellega rahul?”