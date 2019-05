PIILU HABERI JA PILLERI KOJU! Privaatne paradiis Muhu kadakate keskel on kui muinasjutust pärit 

Ilmunud Nipiraamatus augustis 2015



Maja ees laiuval terrassil tervitab saabujaid sisustusfirma Shishi looja Taivo Piller. Paljudele on ta nägu tuttav ajast, mil ta iga esmaspäeva varahommikul ETVs «Terevisiooni» vaatajaid lilli seadma õpetas. Mart saabub kadakate vahelt hommikuselt jooksuringilt ning sumpab koerte Mickey ja Pluto julgustava klähvimise saatel terrassist mõne meetri kaugusel merre. Piisab vaid ühest pilgust nende kodule, et mõista, miks mehed igal vabal hetkel Tallinnast Muhu poole kimavad. «Käime siin ka terve talve,» ütleb Taivo.



Kui nad kaheksa aastat tagasi endale maakodu otsima hakkasid («Olime kindlad, et suvekodu peab olema saarel,» täpsustab Taivo), ei osanud nad nii muinasjutuliselt kaunist kohast unistadagi. «Esimesed emotsioonid siia jõudes olid täiesti hullud,» kirjeldab Taivo. «Siin ümber hoovi laius kõrge betoonmüür ja pilt oli ikka väga trööstitu.» Lõplik otsus tehti peamiselt mere läheduse tõttu.

Samal teemal 5 levinud küsimust suvekodu kindlustamise kohta 14. mai 2019, 15:37 Nipid! Tule ja naudi kevadet ning loo mõnus elutuba õue 21. aprill 2019, 10:34 6 nõuannet, kuidas leida ideaalne maakodu 22. märts 2019, 05:53 Võite siin ainult jalutada!

Punastest telliskividest maja pärineb aastast 1885, mil saartele ehitati esimesed majakad ja nende juurde ka majakavahi eluasemed. «Kui esimest korda siia tulime, oli see täiesti lootusetus olukorras. Majas polnud vett ega kanalisatsiooni, elekter oli seisus, kus puutuda eriti midagi ei julgenud. Praeguse avatud terrassi asemel oli lihtsalt betoonist plats.



Keskkonnaamet andis pererahvale täpsed juhised, mida tohib Natura alal teha ja mida mitte. «Põhimõtteliselt on meil siin lubatud ainult jalutada. Ei tohi sõita autoga, keelatud on lilli murda ja kaevata. Meile tundus see alguses ikka pehmelt öeldes imelik, et meil on olemas maalapp sellises kaunis kohas, aga näiteks muru tohib ainult teatud piirini niita. Natura ala väga täpsed ja päris ranged reeglid olid mulle lihtsalt uudiseks,» naerab Taivo.



Ent Taivo ja Mart ei lasknud karmidel reeglitel koha erilisust varjutada. Nad hingasid hoopis sügavalt sisse ja pidasid esimese aasta rahulikult plaani. «Esmalt värvisime kõik valgeks, et selgusele jõuda, kuhu ja mida edasi teha,» räägib Taivo. Üks suuremaid töid oli põrandate ülesvõtmine, sest kogu hoone oli soojustamata. Lõpuks läks nii, et kõik lõhuti välja. Järele jäid vaid seinad, peaaegu kõik muu tehti ümber.



Aia keskel asub tõeliselt omapärase disainiga kasvuhoone, mille päritoluga on veidi segased lood. «See on Belgia firma disainitud, Poolas toodetud ning Rootsist ostetud. Siin kasvatame tomateid, kurke ja paprikaid,» tutvustab Taivo.

Kuna viinamarjade juured vajavad kasvamiseks palju ruumi, jäeti kasvuhoone põrandat valades nende jaoks põranda sisse augud, et juured läbi põranda mulla sisse pääseks. «Tulevikus on kogu kasvuhoone lagi viinamarjavääte täis kasvanud ning nad pakuvad teistele taimedele päikese eest varju,» unistab ta.



Kasvuhoone laseb pererahval ka pikemalt eemal viibida, ilma et taimed janusse jääksid. Kasvuhoone aknad reguleerivad temperatuuri: kui on palav, siis aknad avanevad, kui on külm, siis sulguvad. Taimede pottides on ka keraamilised andurid, mis mõõdavad niiskuse taset, ning vajadusel hakkab automaatne süsteem taimi kastma.

Olulisel kohal on ürdipeenrad ja köögiviljaaed. «Kiviaeda ehitades jäi kive üle, otsustasime neist ürdipeenrad teha,» annab Taivo aednikele hea idee. Paar meetrit eemal peatub silm aga väikesel kanamajakesel. «Jah, see on isemajandav kanala,» naerab Taivo ja korjab pihku tänase saagi – kolm pruuni kanamuna.

Kõik puud pottidesse!

Erilise uhkusega tutvustab Taivo oma konteinerhaljastust. Selles suvekodus on kokku ligi seitsekümmend hiiglaslikku taimepotti. «See on hea viis siduda omavahel terrassid muu ümbritseva haljastusega. Nii saab luua üksikuid taimesaarekesi ning tekitada privaatsemaid nurgakesi,» kirjeldab Taivo. «Kõige tähtsam on poti suurus, sest taimel peab olema piisavalt kasvuruumi ja niiskust. Pott peaks olema vähemalt 50 cm läbimõõduga, eelistada võiks lausa üle meetriseid potte ja see võiks olla pigem keraamiline, sest seal püsib niiskus plastpotiga võrreldes paremini,» vuristab florist kirglikult. Taivo leiab, et eramajade ja nende terrasside omanikud võiksid konteinerhaljastusest samuti inspiratsiooni ammutada, sest pottidesse sobivad peaaegu kõik taimed, mis talve õues üle elavad, ka puud. Nemad on potti pannud isegi jaapani vahtra.



Terrassiga alustajatel soovitab ta kõigepealt selgitada välja, kas see asub põhja- või lõunapool, ning valida taimed selle järgi. Punaste lehtedega taimed tahavad saada palju päikest, hortensiad näiteks eelistavad hoopiski poolvarju või varju. «Ühte potti tuleks istutada sellised taimed, kes eelistavad ühesugust mullastikku. Pottidest võib teha mitme potiga saarekesi või panna potid ritta. Päris suuri potte võib muidugi üksikult kasutada,» jagab Taivo näpunäiteid.