TAASKASUTUSPÄEV | Kui palju raha sinul kapis seisab? Võta appi riidekapi kalkulaator! 

1. Lisa asjad internetti müüki

Internetis müümiseks on mitmeid kohalikke ostumüügiplatvorme nagu Yaga.ee, Osta.ee või Facebook Marketplace, kuhu saad üles laadida müüki minevate toodete pildid ja kasu lõigata nende lehtede orgaanilistest külastajatest, mis suurendab müügivõimalust. Lisaks on netis müümine enamasti tasuta ja kohast sõltumatu, nii et sinu kaup on leitav huvilistele üle Eesti.



2. Vaata, millal ja kus toimub sulle lähim kirbuturg

Siinkohal on Harjumaal elades valik paratamatult suurem ning oma müügiplatsi saab rentida näiteks populaarsetel Telliskivi või Balti jaama kirbukatel, kuid ka väljaspool Tallinna tasub kohalikult omavalitsuselt uurida, millal taoline üritus sinu kodukohas aset võiks leida. Müügikoha rent varieerub turu koha ja suuruse lõikes, kuid jääb enamasti 12-18 euro vahele.



3. Rendi müügiboks

Viimastel aastatel on tekkinud mitmeid kaupluse vormis kirbukaid, kus saab endale perioodi kaupa boksi rentida ning asjad sinna müüki viia. Hinnad

varieeruvad kohapõhiselt, kuid keskmiselt on müügiboksi rent 20-30 eurot nädalas. See on hea võimalus, kui sa ei taha ise aktiivselt müügiga tegeleda, vaid asjad lihtsalt müüki anda.



Mõnusat kapivärskendust ja edukaid müüke!